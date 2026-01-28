Сборная Украины по футзалу вышла в четвертьфинал Евро-2026
Наши футзалисты одержали уверенную победу над командой Чехии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2026 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на sport.ua.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной Украины
В 1/4 финала чемпионата Европы "сине-желтые" 31 января встретятся с французами, которых наши футзалисты обыграли в "бронзовом" матче прошлогоднего чемпионата мира.
