Сборная Украины по футзалу вышла в четвертьфинал Евро-2026

фото: sport.ua

Наши футзалисты одержали уверенную победу над командой Чехии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2026 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на sport.ua.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной Украины

В 1/4 финала чемпионата Европы "сине-желтые" 31 января встретятся с французами, которых наши футзалисты обыграли в "бронзовом" матче прошлогоднего чемпионата мира.

Как сообщалось, уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих футбольных вратарей мира. Речь идет об Анатолии Трубине.