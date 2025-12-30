Шахматистка из Львова завоевала серебро чемпионата мира по быстрым шахматам

фото: Укринформ

Уроженка Львова Анна Музычук завоевала серебро на чемпионате мира по блицу, который состоялся в катарской Дохе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.

35-летняя украинка смогла ворваться в четверку лучших по итогам основного раунда соревнований.

В полуфинале наша шахматистка обыграла нидерландку Элин Роберс, а в финале уступила представительнице Казахстана Бибисаре Ассубаевой.

Чемпионат мира по быстрым шахматам продолжался с 26 по 30 декабря в катарской Дохе. Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов США.

Как сообщалось, украинцы будут участвовать в турнирах, где россияне и белорусы будут выступать под своей символикой. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.