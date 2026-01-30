Український шахіст обіграв американця і впритул наблизився до групи лідерів
Василь Іванчук переміг Енді Вудворда та впритул наблизився до групи лідерів на Tata Steel Chess
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чемпіон.
Український гросмейстер переміг свого американського суперника, змусивши здатись вже на 37 ході.
Тепер українець має сім очок і лише на один заліковий бал відстає від лідера Групи Претендентів Айдина Сулейманли.
У 12 та 13 колах Іванчук гратиме проти перспективного аргентинця Фаустіно Оро та представника Іспанії Даніїла Юффа.
30 січня 2026, 21:11
