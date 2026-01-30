20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
30 января 2026, 07:21

"Потерял" в декларации имущество на 144 млн грн: на Харьковщине будут судить экс-депутата

30 января 2026, 07:21
Фото: Прокуратура Украины
Прокуратура Харьковщины передала в суд дело против бывшего депутата Богодуховского горсовета за подачу ложной декларации более чем на 144 млн грн

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в январе 2024 года депутат при подаче ежегодной декларации умышленно не отметил восемь нежилых зданий в Богодуховском районе, принадлежащих ему на праве частной собственности.

Общая стоимость этого недвижимого имущества составляет около 144 млн грн.

В июле 2024 года депутат досрочно сложил полномочия по собственному заявлению. Мужчина признал свою вину в полном объеме и искренне раскаялся.

Обвиняемого будут судить в Богодуховском районном суде Харьковской области.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении еще одному бывшему депутату Харьковского районного совета VIII созыва, не указавшему в декларации за 2023 год активы на сумму свыше 31,5 млн грн. По данным следствия, политик не задекларировал автомобиль Porsche Cayenne и денежные средства на банковских счетах.

В Черкасской области разоблачили чиновников ТЦК, которые за взятки удаляли данные из "Оберега"
29 января 2026, 22:25
Сотрудница Верховной Рады купила 27-м земельный участок на Харьковщине
29 января 2026, 09:41
Квартира за 1,8 млн и фиктивная служба: ГБР разоблачило чиновника Львовского ТЦК
29 января 2026, 08:24
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Россияне за сутки почти 800 раз били по Запорожской области: трое раненых
30 января 2026, 07:40
Украина получила котельное оборудование от Италии: его передадут общинам 10 областей
30 января 2026, 07:39
Враг потерял за сутки более 1300 солдат, четыре ББМ и 15 артсистем – Генштаб ВСУ
30 января 2026, 07:28
Россияне ударили по жилому дому в Запорожье
30 января 2026, 07:03
Украина заработала на сливочном масле миллионы долларов: какая прибыль за год
29 января 2026, 23:55
Рынок кукурузы в Украине: цены взлетают из-за обстрелов
29 января 2026, 23:35
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области
29 января 2026, 22:46
Россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье
29 января 2026, 22:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
