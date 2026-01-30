"Потерял" в декларации имущество на 144 млн грн: на Харьковщине будут судить экс-депутата

Фото: Прокуратура Украины

Прокуратура Харьковщины передала в суд дело против бывшего депутата Богодуховского горсовета за подачу ложной декларации более чем на 144 млн грн

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в январе 2024 года депутат при подаче ежегодной декларации умышленно не отметил восемь нежилых зданий в Богодуховском районе, принадлежащих ему на праве частной собственности.

Общая стоимость этого недвижимого имущества составляет около 144 млн грн.

В июле 2024 года депутат досрочно сложил полномочия по собственному заявлению. Мужчина признал свою вину в полном объеме и искренне раскаялся.

Обвиняемого будут судить в Богодуховском районном суде Харьковской области.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении еще одному бывшему депутату Харьковского районного совета VIII созыва, не указавшему в декларации за 2023 год активы на сумму свыше 31,5 млн грн. По данным следствия, политик не задекларировал автомобиль Porsche Cayenne и денежные средства на банковских счетах.