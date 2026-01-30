13:18  30 січня
У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП
10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
30 січня 2026, 14:41

ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Держприкордонслужби

30 січня 2026, 14:41
ВАКС обрав запобіжний захід колишнім посадовцям Держприкордонслужби. Їх викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Зокрема, суд частково задовольнив клопотання і призначив:

  • колишньому голові Держприкордонслужби – заставу у розмірі 10 млн грн;
  • колишньому начальнику відділу пункту пропуску – заставу 2 млн грн.

На обох підозрюваних покладено процесуальні обов'язки:

  • прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
  • не залишати територію України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та особами, які можуть бути причетні до справи;
  • залишити на зберіганні паспорти та документи для виїзду за кордон.

Термін дії обов'язків встановлено до 30 березня 2026 року.

Нагадаємо, 22 січня НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів. Серед підозрюваних – колишній голова відомства Сергій Дейнеко, начальник відділу пункту пропуску, а також колишня службова особа.

За даними слідства, лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів. Щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Раніше повідомлялося, що САП проситиме суд визначити для Дейнека заставу в розмірі 22 мільйони гривень.

Сергій Дейнеко очолював Державну прикордонну службу України з червня 2019 року. Наприкінці грудня 2025 року стало відомо про його відставку з посади голови ДПСУ.

4 січня 2026 року стало відомо, що його призначили радником міністра внутрішніх справ. На посаді радника він зосередиться на питаннях безпеки державного кордону та напрацюванні стратегічних рішень, спираючись на свій шестирічний досвід керівництва відомством.

