Масове мінування в Україні: Нацполіція перевіряє понад 2 тисячі об'єктів

У п'ятницю, 30 січня, починаючи з 09:30, на електронні адреси органів влади, навчальних закладів, підприємств, банків, розважальних закладів та інших об'єктів надійшли масові повідомлення про замінування

Про це інформує пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2 тисячі таких повідомлень у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у Києві.

Наразі близько 30% повідомлень уже відпрацьовано – жодне замінування не підтвердилося. Перевірка інших об’єктів триває.

Поліція закликає зберігати спокій і повідомляти про підозрілі предмети за номером 102.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що в Києві правоохоронці перевіряють інформацію про можливе мінування низки об'єктів.

Як відомо, на Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю. Після перевірки з'ясувалось, що жодного небезпечного предмету там насправді не було. Псевдомінером виявився 35-річний житель Тисменицької територіальної громади. Чоловіка затримали за місцем проживання.