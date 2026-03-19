Звезда "Сватов" рассказал, почему его не мобилизовали даже с третьей попытки

Актер Федор Гуринец рассказал, как его практически "отшили" в ТЦК. По его словам, он буквально обивал пороги военкоматов с начала полномасштабной войны

По словам Федора Гуринца, с начала вторжения писал во все возможные инстанции – от соцсетей до КГГА, чтобы быть полезным. Когда раздался звонок из ТЦК, он подготовился и даже написал список собственных талантов, а также фантазировал, что мог бы быть шпионом.

"Я могу написать в Instagram пост: "Продался, пошла вон Украина". Меня принимает Россия, Путин приглашает в Кремль... И я его там убиваю", - фантазировал актер.

Впоследствии все произошло неудачно: сначала актера даже не пустили в ТЦК, потому что "нет повестки - нет разговора". На вторую попытку он пошел вместе с братом, боевым офицером, сейчас на передовой. Результат тот же. Уже через год ему позвонили, актер сразу приехал, но снова с мобилизацией не получилось: ему заявили, что его сняли с учета.

"Я живу в Киеве, если нужно - я сделаю прописку! Почему меня сняли?" - возмутился актер, но ему ответили, что уже "ничего не нужно".

"Я живу в Киеве, если нужно - я сделаю прописку! Почему меня сняли?" - возмутился актер, но ему ответили, что уже "ничего не нужно".