Прямих домовленостей з Москвою про припинення ударів по енергетиці немає – Зеленський

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що прямих домовленостей між Києвом і Москвою щодо припинення ударів по українській енергетиці наразі немає. Проте перемовини щодо цього тривають

Про це пише "Українська правда" із посилання на слова глави держави, передає RegioNews.

За словами Зеленського, питання припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обговорювалося на міжнародних зустрічах.

"На зустрічі в Абу-Дабі обговорювалися різні питання, найчутливіші. Також американська сторона окремо говорила з нами. Я не знаю, чи вони говорили з Росією. Напевно, говорили. І американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації – з обох боків демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії", – розповів президент.

Він додав, що Україна підтримує будь-які ініціативи щодо деескалації і послідовно демонструє готовність до таких кроків.

"Щоб ніхто нас не зміг звинуватити, що ми гальмуємо процес руху до миру або ініціативи Сполучених Штатів. Але тоді були негативні відповіді Росії щодо таких деескалаційних кроків. Побачимо, як буде тепер", – зазначив Зеленський.

При цьому президент наголосив, що у разі продовження атак на Україну, зокрема на енергетичні об'єкти, Київ діятиме дзеркально – об'єкти, задіяні у військовій машині РФ, можуть стати цілями для відповідних ударів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ. За його словами, українська сторона під час переговорів із США та РФ в Абу-Дабі обговорювала можливість такої тиші розраховують, що домовленості будуть виконуватися.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися