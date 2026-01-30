13:18  30 січня
У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП
10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 13:22

Прямих домовленостей з Москвою про припинення ударів по енергетиці немає – Зеленський

30 січня 2026, 13:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський заявив, що прямих домовленостей між Києвом і Москвою щодо припинення ударів по українській енергетиці наразі немає. Проте перемовини щодо цього тривають

Про це пише "Українська правда" із посилання на слова глави держави, передає RegioNews.

За словами Зеленського, питання припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обговорювалося на міжнародних зустрічах.

"На зустрічі в Абу-Дабі обговорювалися різні питання, найчутливіші. Також американська сторона окремо говорила з нами. Я не знаю, чи вони говорили з Росією. Напевно, говорили. І американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації – з обох боків демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії", – розповів президент.

Він додав, що Україна підтримує будь-які ініціативи щодо деескалації і послідовно демонструє готовність до таких кроків.

"Щоб ніхто нас не зміг звинуватити, що ми гальмуємо процес руху до миру або ініціативи Сполучених Штатів. Але тоді були негативні відповіді Росії щодо таких деескалаційних кроків. Побачимо, як буде тепер", – зазначив Зеленський.

При цьому президент наголосив, що у разі продовження атак на Україну, зокрема на енергетичні об'єкти, Київ діятиме дзеркально – об'єкти, задіяні у військовій машині РФ, можуть стати цілями для відповідних ударів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ. За його словами, українська сторона під час переговорів із США та РФ в Абу-Дабі обговорювала можливість такої тиші розраховують, що домовленості будуть виконуватися.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Київ Москва енергетика перемир'я Зеленський Володимир
Росіяни завдали ракетного удару по підприємству в передмісті Харкова: виникла масштабна пожежа
30 січня 2026, 10:51
Російські удари по Чернігівщині: поліцейські фіксують наслідки
30 січня 2026, 09:42
На Харківщині вночі росіяни атакували адмінбудівлю: виникла пожежа
30 січня 2026, 08:41
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У Києві супермаркети почали працювати, як пункти незламномсті
30 січня 2026, 16:11
У Чернівцях чоловік забив друга до смерті
30 січня 2026, 16:05
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 15:10
У Дніпрі величезна бурулька впала між перехожими
30 січня 2026, 14:58
На Житомирщині викрили працівників ТЦК на хабарях: "продавали" свободу від призову
30 січня 2026, 14:55
ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Держприкордонслужби
30 січня 2026, 14:41
Жебракували та жили в антисанітарії: на Хмельниччині у матері вилучили п'ятьох дітей
30 січня 2026, 14:25
На Полтавщині судитимуть експравоохоронця, який п'яним на смерть збив двох 17-річних сестер
30 січня 2026, 14:07
Масове мінування в Україні: Нацполіція перевіряє понад 2 тисячі об'єктів
30 січня 2026, 13:44
Вважав, що української влади не існує: на Черкащині засудили чоловіка, який був фанатом російської прогаганди
30 січня 2026, 13:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »