В результате атаки Днепропетровщины погибла женщина, 3 раненых: зафиксированы разрушения в 4 районах
В течение дня в области фиксировали разрушение жилья, инфраструктуры и объектов энергетики в нескольких громадах
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На вечер 29 января в Днепропетровской области зафиксированы новые последствия атак с применением беспилотников и авиационных боеприпасов. Больше всего пострадало Криворожье. В Кривом Роге в результате удара погибла женщина. Еще три человека получили ранения. Двое пострадавших женщин госпитализировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится амбулаторно. В городе вспыхнул пожар в частном доме, еще около десяти жилищ получили разрушения и повреждения.
В Зеленодольской громаде обстрел привел к повреждению объектов альтернативной энергетики, в частности солнечных панелей. В Синельниковском районе зафиксированы удары беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Под огнем оказались город Синельниково, а также Петропавловская, Покровская и Николаевская громады. В нескольких локациях возникли пожары. Повреждены не менее пяти частных домов, хозяйственные постройки, территория транспортного предприятия, медицинское учреждение, административное здание, гимназия, здание культуры, пожарная часть и автомобили.
На Никопольщине обстрелам подверглись районный центр и несколько громад, среди которых Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская. Войска РФ применяли артиллерию и FPV-дроны. В результате атак повреждены девять частных жилых домов, три дачных сооружения и два хозяйственных здания. Также зафиксированы перебои из-за повреждений линий электропередач. Специалисты оценивают масштабы разрушений и работают над восстановлением инфраструктуры.
В Павлоградском районе в результате удара беспилотника поврежден автобус. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атак в разных районах области.
