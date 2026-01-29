12:55  29 січня
На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
11:06  29 січня
Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
09:57  29 січня
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
29 січня 2026, 16:55

Підтримка в отриманні допомоги: на Київщині стартує навчальна програма "Грантова няня" - хто може долучитися

29 січня 2026, 16:55
Фото з відкритих джерел
У Білій Церкві стартує навчальна програма «Грантова няня: від ідеї — до поданої грантової заявки». Навчання буде проходити як онлайн, так і офлайн

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та вимушено переміщених осіб Білоцерківський районний осередок ГО "Захист Держави" оголосив про старт першого набору учасників безоплатної навчальної програми "Грантова няня". Програма присвячена написанню грантових заявок.

  • Локація: м. Біла Церква (з міркувань безпеки місце повідомимо зареєстрованим учасникам)
  • Початок навчання першої групи: 28 січня о 18:00
  • Участь безкоштовна (кількість місць обмежена)
  • Формат навчання: онлайн + офлайн
  • Реєстрація за посиланням

"Курс складається з шести практично орієнтованих занять, які проходитимуть двічі на місяць у онлайн та офлайн форматах. Упродовж навчання учасники крок за кроком працюватимуть над власною грантовою ідеєю разом із ментором — досвідченим експертом у сфері грантів, який супроводжуватиме їх на всіх етапах підготовки проєкту", - кажуть в ГО "Захист держави".

Результатом навчання стане якісно підготовлена грантова заявка, готова до подання на конкурс.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони пояснили, як військовослужбовцям зі статусом УБД скористатися правом на безплатний проїзд. Пільга поширюється на залізничний, водний, повітряний та міжміський автомобільний транспорт, незалежно від наявності залізничного сполучення.

ВПО активісти ГО Захист Держави
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
