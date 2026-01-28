Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На сегодняшний день украинские фермеры продают морковь по цене не ниже 6 – 12 гривен за килограмм. Это в среднем на 15% дороже, чем на прошлой неделе. В то же время владельцы качественной продукции не спешат с продажами, ожидая удорожания.

Эксперты объясняют удорожание сокращением предложения на рынке. Кроме того, объемы некондиционной моркови заметно снизились, что позволило производителям повысить цены на продукцию высшего качества.

Отмечается, что, несмотря на это, подорожание моркови в Украине сейчас на 70% дешевле, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.