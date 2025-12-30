Уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих вратарей мира

иллюстративное фото: из открытых источников

Вратарь португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-10 самых дорогих голкиперов мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Tranfermarkt.

Самым дорогим стражем ворот является футболист "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма – 45 млн. евро. Уроженца Донецка Трубина специалисты оценили в 28 млн. евро.

В целом рейтинг самых дорогих вратарей мира выглядит так:

Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) – 45 млн евро; Диогу Кошта (Порту) – 40 млн евро; Грегор Кобель (Боруссия Д) – 40 млн евро; Барт Вербрюгген (Брайтон) – 40 млн евро; Люка Шевалье (ПСЖ) – 40 млн. евро; Миле Свилар (Рома) – 35 млн евро; Давид Райя (Арсенал) – 32 млн евро; Жоан Гарсия (Барселона) – 30 млн. евро; Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – 30 млн евро; Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 млн евро.

В этом сезоне 24-летний украинец сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, 15 раз сохранив свои ворота "сухими".

Как сообщалось, 14-летний украинец Мирослав Васьковский стал игроком молодежной команды английского "Ливерпуля".