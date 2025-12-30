19:47  30 декабря
30 декабря 2025, 22:39

Уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих вратарей мира

30 декабря 2025, 22:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Вратарь португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-10 самых дорогих голкиперов мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Tranfermarkt.

Самым дорогим стражем ворот является футболист "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма – 45 млн. евро. Уроженца Донецка Трубина специалисты оценили в 28 млн. евро.

В целом рейтинг самых дорогих вратарей мира выглядит так:

  1. Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) – 45 млн евро;
  2. Диогу Кошта (Порту) – 40 млн евро;
  3. Грегор Кобель (Боруссия Д) – 40 млн евро;
  4. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 40 млн евро;
  5. Люка Шевалье (ПСЖ) – 40 млн. евро;
  6. Миле Свилар (Рома) – 35 млн евро;
  7. Давид Райя (Арсенал) – 32 млн евро;
  8. Жоан Гарсия (Барселона) – 30 млн. евро;
  9. Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – 30 млн евро;
  10. Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 млн евро.

В этом сезоне 24-летний украинец сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, 15 раз сохранив свои ворота "сухими".

Как сообщалось, 14-летний украинец Мирослав Васьковский стал игроком молодежной команды английского "Ливерпуля".

