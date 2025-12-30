Уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих вратарей мира
Вратарь португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-10 самых дорогих голкиперов мира
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Tranfermarkt.
Самым дорогим стражем ворот является футболист "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма – 45 млн. евро. Уроженца Донецка Трубина специалисты оценили в 28 млн. евро.
В целом рейтинг самых дорогих вратарей мира выглядит так:
- Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) – 45 млн евро;
- Диогу Кошта (Порту) – 40 млн евро;
- Грегор Кобель (Боруссия Д) – 40 млн евро;
- Барт Вербрюгген (Брайтон) – 40 млн евро;
- Люка Шевалье (ПСЖ) – 40 млн. евро;
- Миле Свилар (Рома) – 35 млн евро;
- Давид Райя (Арсенал) – 32 млн евро;
- Жоан Гарсия (Барселона) – 30 млн. евро;
- Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – 30 млн евро;
- Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 млн евро.
В этом сезоне 24-летний украинец сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, 15 раз сохранив свои ворота "сухими".
Как сообщалось, 14-летний украинец Мирослав Васьковский стал игроком молодежной команды английского "Ливерпуля".
