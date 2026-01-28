Армия РФ практически полностью контролирует Мирноград в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне развернули в Мирнограде свою артиллерию и штабы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УП.

По данным издания, в настоящее время Силы обороны удерживают позиции на севере Мирнограда и пытаются не выпустить противника из города.

"Бои сейчас идут на севере Мирнограда – в районе железнодорожного депо, и на севере соседнего села Светлое", – отметил в комментарии собеседник издания.

Напомним, в начале января Сырский заявил, что Силы обороны до сих пор контролируют части Покровска и Мирнограда. По его словам, украинские подразделения держат активную оборону в Мирнограде.