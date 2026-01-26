16:40  26 января
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные
26 января 2026, 15:45

Звездная украинская борчиня сообщила о рождении дочери

26 января 2026, 15:45
Фото: Instagram/akobia
В понедельник, 26 января, украинская борчиня Алина Грушина-Акобия сообщила, что у нее и ее мужа, борца Александра Грушина, родилась дочь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Instagram спортсменки.

"Наша величайшая победа. Момент, который невозможно описать словами – только сердцем", – написала Алина.

Она также поблагодарила мужа за поддержку.

Как известно, 26-летняя Грушина-Акобия является двукратной чемпионкой Европы по борьбе, а также обладательницей бронзовых и серебряных наград континентальных первенств.

В 2022 году Алина завоевала бронзу чемпионата мира, а на Олимпиаде-2024 дошла до 1/4 финала турнира по женской борьбе.

Муж Алины, Александр Грушин, также известный спортсмен – бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы по греко-римской борьбе.

Напомним, звездная телеведущая Леся Никитюк 20 июня 2025 года подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков "Кто сверху" ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.

