В понедельник, 26 января, украинская борчиня Алина Грушина-Акобия сообщила, что у нее и ее мужа, борца Александра Грушина, родилась дочь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Instagram спортсменки.

"Наша величайшая победа. Момент, который невозможно описать словами – только сердцем", – написала Алина.

Она также поблагодарила мужа за поддержку.

Как известно, 26-летняя Грушина-Акобия является двукратной чемпионкой Европы по борьбе, а также обладательницей бронзовых и серебряных наград континентальных первенств.

В 2022 году Алина завоевала бронзу чемпионата мира, а на Олимпиаде-2024 дошла до 1/4 финала турнира по женской борьбе.

Муж Алины, Александр Грушин, также известный спортсмен – бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы по греко-римской борьбе.

