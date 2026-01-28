Збірна України з футзалу вийшла у чвертьфінал Євро-2026

фото: sport.ua

Наші футзалісти здобули впевнену перемогу над командою Чехії у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на sport.ua.

Зустріч завершилася з рахунком 5:3 на користь збірної України

У 1/4 фіналу чемпіонату Європи "синьо-жовті" 31 січня зустрінуться із французами, яких наші футзалісти обіграли у "бронзовому" матчі минулорічного чемпіонату світу.

