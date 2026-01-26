16:40  26 января
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
11:29  26 января
В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные
26 января 2026, 15:25

Зеленский недоволен восстановлением энергетики в Украине

26 января 2026, 15:25
фото: Офис Президента Украины
Текущие сроки восстановления энергетики – неудовлетворительны. В Киеве без отопления остаются более 1200 многоэтажек. Помощь людям нужно ускорить

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел специальный селектор. Доклады по ситуации в регионах, где сложнее всего с точки зрения энергетики. Прежде всего, это Киев и Киевщина, Харьков и область, Черниговщина, Сумщина, Днепровщина, Запорожье", – отметил президент.

По его словам, больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.

"Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – нужно действовать быстрее", – добавил Зеленский.

Он отметил, что речь идет о значительном количестве людей, нуждающихся в немедленной поддержке.

Как сообщалось, россияне ночью снова атаковали объекты энергетики Украины. В результате были зафиксированы обесточивание в двух регионах.

