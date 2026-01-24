Фото: ОП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента по результатам доклада украинской делегации после завершения переговоров.

Зеленский отметил, что это первый такой формат за довольно долгое время – двухдневные трехсторонние встречи: "Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными".

По его словам, главное, на чем сосредоточились обсуждения, это возможные параметры окончания войны.

"Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос о возможных форматах утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельствах безопасности", – написал Зеленский.

Он добавил, что по итогам встреч в эти дни все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги.

"Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу. При условии готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, и потенциально – на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращению", – проинформировал президент.

Напомним, трехсторонние переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби продолжались 23 и 24 января. Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров.