Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента Украины.

В состав вошли:

Боев Сергей Сергеевич – заместитель Министра обороны Украины;

Буданов Кирилл Алексеевич – Руководитель Офиса Президента Украины;

Иващенко Олег Иванович – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В то же время из состава Ставки Верховного Главнокомандующего был выведен С.Дейнеку.

Указ вступает в силу дня опубликования, а именно 9 января 2026 года.

Напомним, 8 января Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.