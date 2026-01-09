19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
09 января 2026, 18:59

Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

09 января 2026, 18:59
фото: Офис Президента Украины
В составе Ставки Верховного Главнокомандующего произошли изменения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента Украины.

В состав вошли:

  • Боев Сергей Сергеевич – заместитель Министра обороны Украины;
  • Буданов Кирилл Алексеевич – Руководитель Офиса Президента Украины;
  • Иващенко Олег Иванович – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В то же время из состава Ставки Верховного Главнокомандующего был выведен С.Дейнеку.

Указ вступает в силу дня опубликования, а именно 9 января 2026 года.

Напомним, 8 января Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
