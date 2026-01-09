Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
В составе Ставки Верховного Главнокомандующего произошли изменения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента Украины.
В состав вошли:
- Боев Сергей Сергеевич – заместитель Министра обороны Украины;
- Буданов Кирилл Алексеевич – Руководитель Офиса Президента Украины;
- Иващенко Олег Иванович – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В то же время из состава Ставки Верховного Главнокомандующего был выведен С.Дейнеку.
Указ вступает в силу дня опубликования, а именно 9 января 2026 года.
Напомним, 8 января Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.
Сибига призвал партнеров усилить давление на Москву после ночных ударовВсе новости »
09 января 2026, 10:27Послевоенные выборы в Украине: ЦИК предлагает механизмы и правила проведения
08 января 2026, 09:24Кулеба может возглавить разведку или стать советником президента – РБК-Украина
05 января 2026, 17:35
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Харькове раздался взрыв
09 января 2026, 19:46АРМА продало Левочкину земли в Карпатах на 90 млн грн
09 января 2026, 19:39На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
09 января 2026, 19:14РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
09 января 2026, 18:39Шмыгаль и Федоров написали заявления об отставке
09 января 2026, 18:25В Киеве возобновили водоснабжение после ночного массированного российского обстрела
09 января 2026, 17:53Цена вопроса от 4 тысяч "зелеными": в Киеве "продавали" службу в тылу
09 января 2026, 16:20На Волыни бизнесмен помогал мужчинам, бежавшим за границу
09 января 2026, 15:45На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска
09 января 2026, 15:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »