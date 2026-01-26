Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6

фото: ГПСУ

Во вторник, 27 января в западных областях ожидается теплая погода, в течение дня +1…+6 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в южной части ожидается +1…+3 градуса, в Запорожье –2…-5 градусов, в Крыму +3…+6 градусов.

В восточной части будет холоднее всего, -5…-9 градусов.

В центральных областях столбики термометров покажут от 0 до 5 мороза.

В северных областях в Житомирской и Киевской областях около нуля. В Черниговской и Сумской областях -3…-6 градусов.

Везде завтра облачно, временами мокрый снег или дождь, на востоке - без существенных осадков. А еще повсюду сильный юго-восточный ветер, только в западных областях умеренный", – отмечает Н.Диденко.

В Киеве 27 января мокрый снег или ледяной дождь, вероятный гололед. Ожидается порывистый юго-восточный ветер. Ночью и днем температура будет колебаться в пределах -1…-4 градусов.

Как сообщалось, 26 января на востоке, северо-востоке и большинстве западных областей ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.