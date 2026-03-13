Фото: полиция

Полиция разоблачила киевлянина, который за 10 тысяч долларов предлагал мужчинам призывного возраста помощь в оформлении документов для выезда из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, фигурант познакомился с "клиентом" в баре. Он заверил нового знакомого, что имеет связии в госучреждениях и может оформить на его имя документ, который позволит выехать из Украины как священнослужителю.

Оплату за такую "услугу" разделили на две части: 2500 долларов задатка и 7500 долларов после получения документов.

Во время передачи первого транша делец дал мужчине "письмо-согласование" на выезд из Украины якобы для посещения открытого научно-религиозного семинара в одной из стран Европы.

На последней встрече фигурант получил вторую часть платежа. Сразу после передачи средств его задержали полицейские.

Во время обысков у дельца изъяли телефоны, банковские карты и полученные 7500 долларов.

Фигуранту сообщили о подозрении. Полиция устанавливает его возможных подельников и проверяет причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали еще 10 схем уклонения от мобилизации и задержали их организаторов. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.