14:59  13 марта
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
12:55  13 марта
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 13:51

В Киеве задержали дельца, который за $10 тысяч оформил выезд за границу под видом священнослужителя

13 марта 2026, 13:51
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция разоблачила киевлянина, который за 10 тысяч долларов предлагал мужчинам призывного возраста помощь в оформлении документов для выезда из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, фигурант познакомился с "клиентом" в баре. Он заверил нового знакомого, что имеет связии в госучреждениях и может оформить на его имя документ, который позволит выехать из Украины как священнослужителю.

Оплату за такую "услугу" разделили на две части: 2500 долларов задатка и 7500 долларов после получения документов.

Во время передачи первого транша делец дал мужчине "письмо-согласование" на выезд из Украины якобы для посещения открытого научно-религиозного семинара в одной из стран Европы.

На последней встрече фигурант получил вторую часть платежа. Сразу после передачи средств его задержали полицейские.

Во время обысков у дельца изъяли телефоны, банковские карты и полученные 7500 долларов.

Фигуранту сообщили о подозрении. Полиция устанавливает его возможных подельников и проверяет причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали еще 10 схем уклонения от мобилизации и задержали их организаторов. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев задержание уклонисты побег от мобилизации побег за границу уклонение от мобилизации
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей
13 марта 2026, 15:21
В Киеве – колоссальный ажиотаж, гостиницы переполнены иностранцами
13 марта 2026, 15:19
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
13 марта 2026, 14:59
Скандал в monobank: адвокаты Карины Кольб предъявили досудебные требования Гороховскому
13 марта 2026, 14:41
На надувных матрасах через Днестр: в Винницкой области трое мужчин пытались добраться до Молдовы
13 марта 2026, 14:25
На Кировоградщине бывший командир и трое военных присвоили более 620 тыс. грн
13 марта 2026, 14:16
Командир с заместителем "потеряли" 25 миллионов на древесине для военных
13 марта 2026, 13:50
Вместо пяти – четверо: член венгерской делегации отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации
13 марта 2026, 13:49
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
13 марта 2026, 13:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »