14:59  13 марта
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
12:55  13 марта
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 13:50

Командир с заместителем "потеряли" 25 миллионов на древесине для военных

13 марта 2026, 13:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В суд был направлен обвинительный акт в отношении командира одной из воинских частей и его заместителя. Речь идет о переплате 25 миллионов гривен на древесине для военных

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, в 2023 году заместитель командира определил для поставщиков требование доставлять древесину якобы непосредственно в зону активных боевых действий. Это ограничивало круг участников. Как выяснилось, лесоматериалы доставляли не на передовую, а к месту дислокации воинской части.

Победителем определили частную компанию, с которой командир заключил договор на поставку 21 тысячи кубометров древесины. Экспертиза установила, что бюджет на этом потерял более 25 миллионов гривен.

"Заместителю командира инкриминируют превышение служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения, командиру воинской части - небрежное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
прокуратура коррупция хищение средств
"Откаты" на канализации: в Одесской области чиновники требовали от предпринимателя десятки тысяч взяток
12 марта 2026, 14:20
На Львовщине чиновники "нагрели" 4 миллиона на детском лагере
04 марта 2026, 22:15
В Днепре чиновники "нагрели" 3,5 миллиона на ремонте сетей
04 марта 2026, 20:50
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей
13 марта 2026, 15:21
В Киеве – колоссальный ажиотаж, гостиницы переполнены иностранцами
13 марта 2026, 15:19
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
13 марта 2026, 14:59
Скандал в monobank: адвокаты Карины Кольб предъявили досудебные требования Гороховскому
13 марта 2026, 14:41
На надувных матрасах через Днестр: в Винницкой области трое мужчин пытались добраться до Молдовы
13 марта 2026, 14:25
На Кировоградщине бывший командир и трое военных присвоили более 620 тыс. грн
13 марта 2026, 14:16
В Киеве задержали дельца, который за $10 тысяч оформил выезд за границу под видом священнослужителя
13 марта 2026, 13:51
Вместо пяти – четверо: член венгерской делегации отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации
13 марта 2026, 13:49
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
13 марта 2026, 13:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »