Командир с заместителем "потеряли" 25 миллионов на древесине для военных

В суд был направлен обвинительный акт в отношении командира одной из воинских частей и его заместителя. Речь идет о переплате 25 миллионов гривен на древесине для военных

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, в 2023 году заместитель командира определил для поставщиков требование доставлять древесину якобы непосредственно в зону активных боевых действий. Это ограничивало круг участников. Как выяснилось, лесоматериалы доставляли не на передовую, а к месту дислокации воинской части.

Победителем определили частную компанию, с которой командир заключил договор на поставку 21 тысячи кубометров древесины. Экспертиза установила, что бюджет на этом потерял более 25 миллионов гривен.

"Заместителю командира инкриминируют превышение служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения, командиру воинской части - небрежное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения", - сообщили в прокуратуре.

