Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 27-го січня у західних областях очікується найтепліша погода, протягом дня +1…+6 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра у південній частині очікується +1…+3 градуси, на Запоріжжі -2…-5 градусів, в Криму +3…+6 градусів.

У східній частині буде найхолодніше, -5…-9 градусів.

В центральних областях стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5 морозу.

У північних областях на Житомирщині та Київщині близько нуля. На Чернігівщині та Сумщині -3…-6 градусів.

"Скрізь завтра хмарно, часом мокрий сніг чи дощ, на сході – без істотних опадів. А ще повсюди сильний південно-східний вітер, лише в західних областях – помірний", – зазначає Н.Діденко.

У Києві 27-го січня мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь. Очікується рвучкий південно-східний вітер. І вночі, і вдень температура коливатиметься у межах -1…-4 градусів.

Як повідомлялось, 26 січня на сході, північному сході та більшості західних областей очікується погода без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.