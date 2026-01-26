14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 14:23

Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6

26 січня 2026, 14:23
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 27-го січня у західних областях очікується найтепліша погода, протягом дня +1…+6 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра у південній частині очікується +1…+3 градуси, на Запоріжжі -2…-5 градусів, в Криму +3…+6 градусів.

У східній частині буде найхолодніше, -5…-9 градусів.

В центральних областях стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5 морозу.

У північних областях на Житомирщині та Київщині близько нуля. На Чернігівщині та Сумщині -3…-6 градусів.

"Скрізь завтра хмарно, часом мокрий сніг чи дощ, на сході – без істотних опадів. А ще повсюди сильний південно-східний вітер, лише в західних областях – помірний", – зазначає Н.Діденко.

У Києві 27-го січня мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь. Очікується рвучкий південно-східний вітер. І вночі, і вдень температура коливатиметься у межах -1…-4 градусів.

Як повідомлялось, 26 січня на сході, північному сході та більшості західних областей очікується погода без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
потепління зима прогноз Синоптики погода
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 14:31
Упродовж місяця понад 1000 українців потрапили до лікарень через переохолодження та обмороження
22 січня 2026, 14:12
Морози в Україні почнуть послаблюватися
20 січня 2026, 14:25
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зіркова українська борчиня повідомила про народження доньки
26 січня 2026, 15:45
Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні
26 січня 2026, 15:25
На Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці - що сталось
26 січня 2026, 15:15
Ощадбанк отримав нового керівника
26 січня 2026, 15:08
Через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях
26 січня 2026, 14:57
"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона
26 січня 2026, 14:55
Аграрний конфлікт у ЄС: Польща скаржиться на український імпорт
26 січня 2026, 14:52
Нас "годують" підготовкою стовідсоткових гарантій безпеки від США
26 січня 2026, 14:50
Над Києвом кружляють ворожі дрони
26 січня 2026, 14:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »