15:41  25 января
Сорвался с высоты: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель
14:52  25 января
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть травмированные
10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
25 января 2026, 18:14

Снег, гололед и дожди в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни

25 января 2026, 18:14
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине 26 января на востоке, северо-востоке и большинстве западных областей ожидается погода без осадков

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

На остальной территории прогнозируют небольшой снег, на юге, западе, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях – с дождем.

В юго-западной части страны, Черкасской и Кировоградской области ночью и утром ожидается туман, днем – гололедица. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура на востоке, северо-востоке страны ночью 12-17° мороза, днем 7-12° мороза; в южных, западных, Винницких областях ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье, Одесщине и в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла). На остальной территории ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве 26 января прогнозируют небольшой снег, днем с дождем, гололедица, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.

Во вторник, 27 января, снег ожидается в большинстве областей, на Правобережье – с дождем, на востоке – без осадков. На дорогах местами гололедица;

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура на Левобережье ночью 5-10° мороза (на востоке до 14° мороза), днем 2-7° мороза. На Закарпатье, Одесщине и Крыму ночью 2° мороза – 3° тепла, днем 2-7° тепла. На остальной территории ночью и днем 4° мороза – 1° тепла.

В Киеве 27 января прогнозируют снег, днем с дождем и гололедицей. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что большую часть января в Украине будет царить по-настоящему зимняя погода.

