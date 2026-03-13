На надувных матрасах через Днестр: в Винницкой области трое мужчин пытались добраться до Молдовы
Пограничники задержали мужчин, которые ночью пытались незаконно попасть в Молдову через реку Днестр
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Нарушителями оказались трое жителей Виннитчины и Харьковщины в возрасте от 25 до 34 лет. Они готовились к "путешествию" заранее: встретились в Виннице и объездными дорогами, минуя блокпосты, доехали до приграничья.
Для переправы через реку Днестр мужчины подготовили надувные матрасы и спасательные жилеты.
Однако пограничный наряд заметил движение на воде. Военнослужащие вышли на катере и задержали "путешественников" непосредственно во время их заплыва.
На мужчин составили административные протоколы.
Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и бежать в Румынию. Для форсирования реки мужчина приобрел гидрокостюм и водный электроскутер.