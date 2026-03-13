Фото: ГПСУ

Пограничники задержали мужчин, которые ночью пытались незаконно попасть в Молдову через реку Днестр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Нарушителями оказались трое жителей Виннитчины и Харьковщины в возрасте от 25 до 34 лет. Они готовились к "путешествию" заранее: встретились в Виннице и объездными дорогами, минуя блокпосты, доехали до приграничья.

Для переправы через реку Днестр мужчины подготовили надувные матрасы и спасательные жилеты.

Однако пограничный наряд заметил движение на воде. Военнослужащие вышли на катере и задержали "путешественников" непосредственно во время их заплыва.

На мужчин составили административные протоколы.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и бежать в Румынию. Для форсирования реки мужчина приобрел гидрокостюм и водный электроскутер.