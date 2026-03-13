14:59  13 марта
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
13 марта 2026, 14:25

На надувных матрасах через Днестр: в Винницкой области трое мужчин пытались добраться до Молдовы

13 марта 2026, 14:25
Читайте також
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники задержали мужчин, которые ночью пытались незаконно попасть в Молдову через реку Днестр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Нарушителями оказались трое жителей Виннитчины и Харьковщины в возрасте от 25 до 34 лет. Они готовились к "путешествию" заранее: встретились в Виннице и объездными дорогами, минуя блокпосты, доехали до приграничья.

Для переправы через реку Днестр мужчины подготовили надувные матрасы и спасательные жилеты.

Однако пограничный наряд заметил движение на воде. Военнослужащие вышли на катере и задержали "путешественников" непосредственно во время их заплыва.

На мужчин составили административные протоколы.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и бежать в Румынию. Для форсирования реки мужчина приобрел гидрокостюм и водный электроскутер.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей
13 марта 2026, 15:21
В Киеве – колоссальный ажиотаж, гостиницы переполнены иностранцами
13 марта 2026, 15:19
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
13 марта 2026, 14:59
Скандал в monobank: адвокаты Карины Кольб предъявили досудебные требования Гороховскому
13 марта 2026, 14:41
На Кировоградщине бывший командир и трое военных присвоили более 620 тыс. грн
13 марта 2026, 14:16
В Киеве задержали дельца, который за $10 тысяч оформил выезд за границу под видом священнослужителя
13 марта 2026, 13:51
Командир с заместителем "потеряли" 25 миллионов на древесине для военных
13 марта 2026, 13:50
Вместо пяти – четверо: член венгерской делегации отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации
13 марта 2026, 13:49
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
13 марта 2026, 13:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
