Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
В пятницу, 13 марта, в Украине будет сухо, солнечно, тепло. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17 градусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
Несколько прохладнее будет в Карпатах и на побережьях морей, +9…+12 градусов.
В Киеве в пятницу будет отличная теплая весенняя погода – без осадков и +15 градусов.
"Уже с 14 марта станет свежее, днем +10…+11 градусов. А с 17 марта температура воздуха снизится до +4…+10 градусов", – подытожила Н.Диденко.
Как сообщалось, в среду, 12 марта, в Украине снова будет царить антициклон и будет солнечно. Воздух прогреется до +18 градусов.
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплееВсе новости »
10 марта 2026, 21:08В Украину идет потепление до +17
09 марта 2026, 18:03Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
08 марта 2026, 18:25
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Житомире простились с командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем
12 марта 2026, 21:12В Днепре загорелся жилой дом: женщина сгорела заживо
12 марта 2026, 20:55Хотел найти работу: на Прикарпатье "работодатель" ограбил мужчину
12 марта 2026, 20:15В Харькове 6 детей провалились под лед
12 марта 2026, 20:11Графики отключений на 13 марта: когда будем без света в пятницу
12 марта 2026, 19:39В Одессе люди могут остаться без питьевой воды
12 марта 2026, 19:25В Запорожье тысячи абонентов остались без света и теплоснабжения после российской атаки
12 марта 2026, 18:49Во Львовской области будут судить работника ТЦК, который во время проверки документов избил мужчину
12 марта 2026, 18:24Психологиня рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину
12 марта 2026, 17:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все блоги »