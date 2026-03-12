Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 13 марта, в Украине будет сухо, солнечно, тепло. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Несколько прохладнее будет в Карпатах и на побережьях морей, +9…+12 градусов.

В Киеве в пятницу будет отличная теплая весенняя погода – без осадков и +15 градусов.

"Уже с 14 марта станет свежее, днем +10…+11 градусов. А с 17 марта температура воздуха снизится до +4…+10 градусов", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, в среду, 12 марта, в Украине снова будет царить антициклон и будет солнечно. Воздух прогреется до +18 градусов.