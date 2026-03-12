В Житомире простились с командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем

иллюстративное фото: из открытых источников

В Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире 12 марта простились с Героем Украины Александром Довгачем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на TIMES.ZT.

С первых дней полномасштабного вторжения Александр Довгач вместе со своими летчиками продолжил выполнять задания на разных направлениях, совершив сотни боевых вылетов – в Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, 9 марта на Восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач. Ему было 52 года.