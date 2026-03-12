В Днепре загорелся жилой дом: женщина сгорела заживо
В Днепре при пожаре погибла женщина. Загорелся одноэтажный жилой дом
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Пожар произошел на улице Сержанта Литвищенка Самарского района Днепра 12 марта произошел масштабный пожар в одноэтажном жилом доме. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 62-летней женщины.
Огонь уничтожил кровлю здания, домашние вещи на площади 150 квадратных метров. Причины пожара будут выяснять специалисты.
Напомним, в Полтавской области произошел пожар из-за отопления. Пострадали шесть детей.
В Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчикВсе новости »
