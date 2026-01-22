Графики отключений света исчезнут только через 2-3 года – директор Центра исследований энергетики

Фото: иллюстративное

В Украине аварийные отключения электроэнергии продолжаются почти две недели, и многие регионы остаются без стабильного графика подачи света

Такой прогноз предоставил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает RegioNews.

Он объясняет, что возвращение стабильных графиков в Киеве ожидается не ранее чем через 5-7 дней, тогда как полное завершение графиков по всей стране может занять 2-3 года.

Причиной нестабильности является повреждение местных генерационных мощностей и распределительных сетей, из-за чего столица сейчас получает электроэнергию полностью извне. Из-за этого потребление в домах стало непредсказуемым: прежние графики больше не работают, а статистика потребления требует пересчета, чтобы составить новые планы подачи электроэнергии.

Правительство и энергетические компании пытаются стабилизировать ситуацию. Параллельно происходит запуск газопоршневых установок, восстановление критической инфраструктуры и оптимизация распределения электроэнергии по столичным районам.

Харченко отмечает, что темпы включения оборудования максимально ускорены, поскольку задержки в запуске только ухудшают ситуацию.

Напомним, после массированной атаки РФ 21 января энергосистема Украины понесла значительные повреждения. Самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области, где продолжается восстановление стабильного электроснабжения.