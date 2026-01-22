Графіки відключень світла зникнуть тільки через 2-3 роки – директор Центру досліджень енергетики

фото: ілюстративне

В Україні аварійні відключення електроенергії тривають майже два тижні, і багато регіонів залишаються без стабільного графіка подачі світла

Такий прогноз надав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає RegioNews.

Він пояснює, що повернення стабільних графіків у Києві очікується не раніше ніж через 5-7 днів, тоді як повне завершення графіків по всій країні може тривати 2-3 роки.

Причиною нестабільності є пошкодження місцевих генераційних потужностей і розподільчих мереж, через що столиця наразі отримує електроенергію повністю ззовні. Через це споживання в будинках стало непередбачуваним: попередні графіки більше не працюють, а статистика споживання потребує перерахунку, щоб скласти нові плани подачі електроенергії.

Уряд і енергетичні компанії намагаються стабілізувати ситуацію. Паралельно відбувається запуск газопоршневих установок, відновлення критичної інфраструктури та оптимізація розподілу електроенергії по столичних районах.

Харченко зазначає, що темпи включення обладнання максимально прискорені, оскільки затримки у запуску лише погіршують ситуацію.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ 21 січня енергосистема України зазнала значних пошкоджень. Найскладніша ситуація залишається у Києві та на Київщині, де відновлення стабільного електропостачання триває.