19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 17:41

Графіки відключень світла зникнуть тільки через 2-3 роки – директор Центру досліджень енергетики

22 січня 2026, 17:41
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні аварійні відключення електроенергії тривають майже два тижні, і багато регіонів залишаються без стабільного графіка подачі світла

Такий прогноз надав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає RegioNews.

Він пояснює, що повернення стабільних графіків у Києві очікується не раніше ніж через 5-7 днів, тоді як повне завершення графіків по всій країні може тривати 2-3 роки.

Причиною нестабільності є пошкодження місцевих генераційних потужностей і розподільчих мереж, через що столиця наразі отримує електроенергію повністю ззовні. Через це споживання в будинках стало непередбачуваним: попередні графіки більше не працюють, а статистика споживання потребує перерахунку, щоб скласти нові плани подачі електроенергії.

Уряд і енергетичні компанії намагаються стабілізувати ситуацію. Паралельно відбувається запуск газопоршневих установок, відновлення критичної інфраструктури та оптимізація розподілу електроенергії по столичних районах.

Харченко зазначає, що темпи включення обладнання максимально прискорені, оскільки затримки у запуску лише погіршують ситуацію.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ 21 січня енергосистема України зазнала значних пошкоджень. Найскладніша ситуація залишається у Києві та на Київщині, де відновлення стабільного електропостачання триває.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна відключення світла електроенергія графіки відключення світла Київ
Кабмін провів масштабні кадрові зміни: звільнено багатьох топ-чиновників
22 січня 2026, 17:29
В Україні безоплатно вакцинують дівчат 12-13 років від ВПЛ: що потрібно знати
22 січня 2026, 15:40
У Давосі стартувала зустріч Трампа та Зеленського
22 січня 2026, 14:59
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів
22 січня 2026, 19:44
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт
22 січня 2026, 19:26
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
22 січня 2026, 19:13
США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07
На Донеччині прикордонники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах
22 січня 2026, 18:56
Пережили обшуки росіян: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
22 січня 2026, 18:55
Ворог атакував Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждала 67-річна жінка, пошкоджені будинки та комунальна інфраструктура
22 січня 2026, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »