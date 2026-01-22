13:21  22 января
22 января 2026, 12:19

НАБУ проводит обыски у эксглавы Государственной пограничной службы, – источники

22 января 2026, 12:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у Сергея Дейнека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УП.

По данным издания, следственные действия проводятся в рамках дела по неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.

Как известно, Сергею Дейнеко 50 лет. Он генерал-лейтенант, участник российско-украинской войны, с 2019 по 2026 год – председатель Государственной пограничной службы Украины. Был уволен с должности главы ГНСУ 4 января 2026 года.

В прошлом году главный пограничник страны оказался в центре громкого скандала, связанного с коррупционными схемами, укрывательством активов и сомнительными финансовыми операциями. Согласно декларации за 2024 год, Дейнеко не указал расходы на аренду дома стоимостью почти 4 млн грн в Киевской области, а также забыл задекларировать квартиру в Мукачево, приобретенную по заниженной цене.

Напомним, в начале 2026 года министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о назначении Сергея Дейнеко советником главы МВД Украины. По его словам, Дейнеко продолжает заниматься военными делами и после короткого периода возобновления вернется в активную службу.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
