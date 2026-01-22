НАБУ проводит обыски у эксглавы Государственной пограничной службы, – источники

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УП.

По данным издания, следственные действия проводятся в рамках дела по неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.

Как известно, Сергею Дейнеко 50 лет. Он генерал-лейтенант, участник российско-украинской войны, с 2019 по 2026 год – председатель Государственной пограничной службы Украины. Был уволен с должности главы ГНСУ 4 января 2026 года.

В прошлом году главный пограничник страны оказался в центре громкого скандала, связанного с коррупционными схемами, укрывательством активов и сомнительными финансовыми операциями. Согласно декларации за 2024 год, Дейнеко не указал расходы на аренду дома стоимостью почти 4 млн грн в Киевской области, а также забыл задекларировать квартиру в Мукачево, приобретенную по заниженной цене.

Напомним, в начале 2026 года министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о назначении Сергея Дейнеко советником главы МВД Украины. По его словам, Дейнеко продолжает заниматься военными делами и после короткого периода возобновления вернется в активную службу.