В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після атаки РФ 21 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі та вранці ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях

Про це повідомляє RgioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії зазначають, що складною після попередньої масованої атаки залишається ситуація у Києві та на Київщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості).

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють.

Раніше в Укренерго попереджали, що в середу, 21 січня, у всіх регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).