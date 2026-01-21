13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 13:49

В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після атаки РФ 21 січня

21 січня 2026, 13:49
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вночі та вранці ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях

Про це повідомляє RgioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії зазначають, що складною після попередньої масованої атаки залишається ситуація у Києві та на Київщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості).

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють.

Раніше в Укренерго попереджали, що в середу, 21 січня, у всіх регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго відключення світла енергетика атака війна
НАБУ викрило розкрадання коштів за "зеленим" тарифом, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП
21 січня 2026, 13:26
У кількох областях через обстріли запровадили аварійні відключення світла
21 січня 2026, 08:34
Нідерланди виділять 23 млн євро на підтримку енергетики України
20 січня 2026, 21:57
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01
У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55
В Україні перевірять бронювання енергетиків і комунальників
21 січня 2026, 14:47
На Тернопільщині мікроавтобус врізався у вантажівку: постраждав 19-річний юнак
21 січня 2026, 14:46
На Рівненщині горіла вантажівка з селітрою: пожежу швидко ліквідували
21 січня 2026, 14:42
У Хмельницькому затримали іноземця, який вимагав 300 тисяч доларів "боргу "у криптобізнесмена
21 січня 2026, 14:36
Польські фермери блокуватимуть пункт пропуску на Львівщині
21 січня 2026, 14:28
У Запоріжжі відкрили платформу допомоги для ветеранів та родин військових
21 січня 2026, 14:07
Суд не заарештував кошти Тимошенко, але заарештував майно її чоловіка та майно, вилучене під час обшуку
21 січня 2026, 13:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »