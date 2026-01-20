13:19  20 января
20 января 2026, 16:09

Зеленский прокомментировал возможность отправки украинских военных в Гренландию

20 января 2026, 16:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения со СМИ заявил, что Украина не будет посылать военных в Гренландию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".

Зеленский отметил, что вопрос войска – это дефицитный вопрос, особенно во время полномасштабной войны с РФ.

"Что касается наших военных, вы знаете у нас война, все наши военные на фронте. У нас с Мэтте (Фредериксен, премьер Дании – ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине могут измениться правила мобилизации. Об этом по итогам совещания с новым министром обороны Михаилом Федоровым заявил президент Украины Владимир Зеленский.

