Зеленский прокомментировал возможность отправки украинских военных в Гренландию
Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения со СМИ заявил, что Украина не будет посылать военных в Гренландию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".
Зеленский отметил, что вопрос войска – это дефицитный вопрос, особенно во время полномасштабной войны с РФ.
"Что касается наших военных, вы знаете у нас война, все наши военные на фронте. У нас с Мэтте (Фредериксен, премьер Дании – ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась", – говорится в сообщении.
19 января 2026, 21:37
