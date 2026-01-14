В Украине могут изменить правила мобилизации
Мобилизация должна гарантировать больше возможностей для ВСУ и экономики
Как передает RegioNews, об этом по итогам совещания с новым министром обороны Михаилом Федоровым заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент отметил, что новый министр обороны предложит системные решения накопившихся проблем в территориальных центрах комплектования (ТЦК).
"Нужны более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", – отметил Зеленский.
Напомним, в среду, 14 января, парламент снова продлил военное положение и мобилизацию. Это уже 18 продолжение с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.
2 млн украинцев уклоняются от мобилизации: заявление ФедороваВсе новости »
14 января 2026, 12:46Народные депутаты поддержали отставку Федорова с должности Министра цифровой трансформации
13 января 2026, 14:12Папа Римский призвал РФ прекратить атаки на Украину: "Я молюсь за тех, кто страдает"
12 января 2026, 07:35
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
14 января 2026, 18:59Польша чуть не осталась без света из-за масштабной атаки РФ
14 января 2026, 18:42Не заплатил - не сдал экзамен: на Днепропетровщине дельцы устроили "бизнес" на водительских удостоверениях - среди них учитель университета
14 января 2026, 18:35ВАКС конфисковал три квартиры у топчиновника
14 января 2026, 18:29Стал почетным донором: в Харьковской области полицейский сдавал кровь более 40 раз
14 января 2026, 18:10Суд отменил решение ТЦК: в Николаевской области мужчина добился отмены своей мобилизации - как ему это удалось
14 января 2026, 17:55На Днепропетровщине суд обязал женщину оплатить газ более 700 тысяч - как это произошло
14 января 2026, 17:40"Ушел на работу, которая была": судили жителя Херсона, работавшего на россиян в оккупации, чтобы заработать на семью
14 января 2026, 17:15Руководитель финслужбы одной из бригад на Запорожском направлении присвоил почти 10 млн грн и скрылся
14 января 2026, 16:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »