В Украине могут изменить правила мобилизации

иллюстративное фото: из открытых источников

Мобилизация должна гарантировать больше возможностей для ВСУ и экономики

Как передает RegioNews, об этом по итогам совещания с новым министром обороны Михаилом Федоровым заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что новый министр обороны предложит системные решения накопившихся проблем в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

"Нужны более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", – отметил Зеленский.

Напомним, в среду, 14 января, парламент снова продлил военное положение и мобилизацию. Это уже 18 продолжение с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.