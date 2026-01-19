11:50  19 января
19 января 2026, 12:06

Спецназовцы СБУ за год уничтожили российские системы ПВО на $4 млрд

19 января 2026, 12:06
ЗРПК "Панцирь С-1". Фото: росСМИ
Бойцы Центра "Альфа" СБУ за 2025 год уничтожили ПВО россиян на 4 миллиарда долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"Дальнобойные удары спецназовцев Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины наносят существенные потери ключевым элементам эшелонированной системы ПВО России. Общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника за прошлый год оценивается примерно в $4 млрд", – говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано уничтожение:

  • систем С-300/С-350/С-400;
  • зенитных ракетных комплексов "Бук-М1/М2";
  • зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2";
  • зенитных ракетных комплексов "Тор-М1/М2/М3".

Кроме того, серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения. Среди пораженных – радиолокационные станции и радары, которые критически важны для выявления воздушных целей и работы ПВО:

  • РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М";
  • РЛС "Подлет";
  • РЛС "Ниобий";
  • РЛС "Каста-2Е2";
  • РЛС "Гамма-Д";
  • РЛС "Противник-ГЭ";
  • радиолокационные средства из состава ЗРК "Бук", С-300/С-400;
  • радар 92Н6 и другие.

"Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла – по военным базам, складам, аэродромам и другим военным объектам", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, в ГУР раскрыли характеристики нового реактивного дрона "Герань-5", который россияне начали использовать против Украины в этом году.

