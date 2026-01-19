Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил. Ним стане Павло Єлізаров
Як передає RegioNews, про це глава держави повідомив під час традиційного вечірнього відеозвернення у понеділок, 19 січня.
За словами Зеленського, буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована.
"Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно", – зазначив український лідер.
Павлу Єлізарову 57 років. Закінчив Кишинівський електромеханічний технікум, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, а також Національний університет оборони України. Восени 2014 року він разом з Савіком Шустером створили канал під брендом 3S.TV. Був продюсером ток-шоу "Шустер live", а також співавтором ток-шоу "Шустер live. Адреналін".
