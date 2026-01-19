Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це глава держави повідомив під час традиційного вечірнього відеозвернення у понеділок, 19 січня.

За словами Зеленського, буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована.

"Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно", – зазначив український лідер.

Павлу Єлізарову 57 років. Закінчив Кишинівський електромеханічний технікум, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, а також Національний університет оборони України. Восени 2014 року він разом з Савіком Шустером створили канал під брендом 3S.TV. Був продюсером ток-шоу "Шустер live", а також співавтором ток-шоу "Шустер live. Адреналін".

Раніше Зеленський заявляв, що РФ готує нові удари по енергетиці та інфраструктурі України. Про це, за його словами, свідчать дані української розвідки.