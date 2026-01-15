Украинцы могут получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минфин.

Компенсация за сгоревшую технику – не автоматическая. Она рассматривается как возмещение ущерба, связанного с несоблюдением стандартов. То есть украинцам нужно доказать, что причина как раз в качестве электроснабжения, а не в технической неисправности устройства.

Размер компенсации зависит от вида нарушений стандартов электроснабжения и класса потребителя. Например, минимальная компенсация за несоблюдение стандарта качества составляет 200 грн. для бытовых потребителей, 400 грн. для малого бизнеса и 600 грн. для небытовых потребителей. Впрочем, эта сумма может расти в зависимости от количества дней и объемов потребления электроэнергии, когда имелись нарушения.

"В случае выхода из строя техники, прежде всего, необходимо обратиться к поставщику электроэнергии с письменным заявлением. В ней следует описать ситуацию, указать перечень поврежденной техники и желаемую сумму возмещения ущерба. По возможности к заявлению прилагаются документы, подтверждающие размер ущерба, например чеки, квитанции, договоры или акты сервисного центра", – говорится в сообщении.

