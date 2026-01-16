57% украинцев уверены: в случае "замораживания" войны Россия снова нападет – опрос

Иллюстративное фото: из открытых источников

Большинство украинцев считают, что в случае "замораживания" войны Россия все равно может попытаться снова напасть, в то же время надеются на поддержку Европы в случае повторного вторжения

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает RegioNews.

Согласно опросу:

57% украинцев ожидают, что Россия снова нападет даже в условиях замороженного конфликта;

26% оценивают вероятность повторного приступа как 50 на 50;

Только 11% считают, что Россия не будет снова атаковать.

Что касается международной поддержки в случае нового вторжения, 59% ожидают, что Европа предоставит всю необходимую помощь, 31% сомневаются в этом.

Ситуация с США менее однозначна: 39% ожидают полной поддержки, 40% – что не будет, еще 20% не определились.

Справка: Опрос проводился 9-14 января 2026 методом телефонных интервью (CATI) среди 601 респондента из всех регионов Украины, контролируемых правительством.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%. Он отметил, что осталось 10% процентов, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, а также то, как будут жить люди.

В конце декабря Зеленский также раскрыл детали 20-ти пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.

