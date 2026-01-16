Иллюстративное фото: из открытых источников

В течение недели враг систематически наносит удары по критической инфраструктуре Житомирщины

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Ночью 16 января под ударами снова оказались объекты в Коростенском районе области.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

"Все специальные и экстренные службы сработали профессионально и оперативно. Идет устранение последствий вражеских ударов", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 15 января россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области.