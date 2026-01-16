08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 07:49

Британия помогает Украине: 20 млн фунтов на энергетику во время морозов

16 января 2026, 07:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Великобритания в пятницу, 16 января, объявила о выделении дополнительных 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 млн долларов) в поддержку энергетической инфраструктуры Украины

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на сайт, передает RegioNews.

В заявлении британского правительства отмечается, что в сильные морозы сотни тысяч украинцев, включая детей и школ, остались без отопления и электроэнергии.

Новые средства помогут обеспечить теплом и электроэнергией миллионы семей, больницы и школы, а также поддержат восстановление и защиту энергетической инфраструктуры.

Великобритания подчеркивает, что эта поддержка происходит на фоне празднования первой годовщины 100-летнего партнерства между Великобританией и Украиной.

В рамках этого партнерства страна также расширяет программу побратимства школ, которая охватит 54 000 учеников из обеих стран. В течение следующих трех лет еще 300 школ примут участие в программе "100 лет партнерства", которая будет способствовать долгосрочной безопасности и развитию обоих государств.

Напомним, в январе 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве. RegioNews подробно разбирал, что действительно дает это соглашение Украине. Все детали – по ссылке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Велика Британія финансовая помощь энергетика зима поддержка
В Украине продлили зимние каникулы
15 января 2026, 21:39
В Укрэнерго сообщили об отключении 16 января: все сутки и во всех регионах
15 января 2026, 19:34
В Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике
14 января 2026, 19:53
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Сумщине в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще 11 ранены
16 января 2026, 09:12
Угрожали похитить дочь из-за выдуманного долга в $130 тысяч: на Киевщине задержали группу рэкетиров
16 января 2026, 08:49
Более 50 машин расчищают дороги Запорожской области после снегопада – все пути проездные
16 января 2026, 08:46
Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 53 из 76 российских беспилотников
16 января 2026, 08:40
Штраф 34 тысячи гривен: в Тернополе наказали чиновника ТЦК
16 января 2026, 08:39
РФ в очередной раз атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине
16 января 2026, 08:26
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
16 января 2026, 08:19
Издевался над животными: на Львовщине мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео
16 января 2026, 08:13
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
16 января 2026, 07:56
Энергетика под обстрелами: что Киеву следует перенять у Харькова
16 января 2026, 07:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Игорь Луценко
Все блоги »