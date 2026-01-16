Британия помогает Украине: 20 млн фунтов на энергетику во время морозов

Иллюстративное фото: из открытых источников

Великобритания в пятницу, 16 января, объявила о выделении дополнительных 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 млн долларов) в поддержку энергетической инфраструктуры Украины

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на сайт, передает RegioNews.

В заявлении британского правительства отмечается, что в сильные морозы сотни тысяч украинцев, включая детей и школ, остались без отопления и электроэнергии.

Новые средства помогут обеспечить теплом и электроэнергией миллионы семей, больницы и школы, а также поддержат восстановление и защиту энергетической инфраструктуры.

Великобритания подчеркивает, что эта поддержка происходит на фоне празднования первой годовщины 100-летнего партнерства между Великобританией и Украиной.

В рамках этого партнерства страна также расширяет программу побратимства школ, которая охватит 54 000 учеников из обеих стран. В течение следующих трех лет еще 300 школ примут участие в программе "100 лет партнерства", которая будет способствовать долгосрочной безопасности и развитию обоих государств.

