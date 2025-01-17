Что дает Украине соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Подписание 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией является знаковым событием в двусторонних отношениях.

Подписание 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией является знаковым событием в двусторонних отношениях.

фото: president.gov.ua

Этот визит премьер-министра Великобритании в Киев и его встреча с Президентом Зеленским демонстрируют стремление обеих стран развивать сотрудничество в оборонной, экономической и гуманитарной областях. Соглашение имеет потенциал стать важным шагом по укреплению долгосрочной поддержки Украины со стороны Великобритании. В чем же суть этого соглашения и какие слабые места у него есть?

Что действительно дает это соглашение Украине?

Во-первых, безопасность и оборона: новый акцент на морском сотрудничестве.

Главным аспектом соглашения есть создание новых рамок для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях. В контексте российской агрессии эта инициатива имеет стратегический вес.

Великобритания имеет большой опыт в военно-морских операциях и ее поддержка может значительно повысить обороноспособность Украины. Совместные военные учения, усиление контроля над морскими коридорами и внедрение новых технологий в морской безопасности будут способствовать не только обороне, но и обеспечению стабильности в регионе.

Британские специалисты и техническое обеспечение могут помочь нейтрализовать морскую блокаду, часто используемую россией как инструментом экономического и политического давления.

Во-вторых, экономическая поддержка и реконструкция. Программа TIGER, направленная на экономическое обновление Украины, открывает новые перспективы для малых и средних предприятий.

Украинцы могут рассчитывать на доступ к финансовым ресурсам для бизнеса, особенно в зеленой экономике, поддержке ветеранов и женщин. Это не только поможет преодолеть последствия войны, но и укрепит экономический суверенитет государства.

Благодаря TIGER появятся новые рабочие места, которые будут способствовать восстановлению экономики даже в пострадавших регионах.

В третьих, технологии и наука: инвестиция в будущее. Соглашение открывает новые горизонты в научных исследованиях, медицине, агротехнологиях, космосе и разработке дронов. Украина, уже имеющая значительные успехи в технологиях и IT, сможет сотрудничать с британскими компаниями и учеными, что может повысить ее инновационный потенциал.

В четвертых, гуманитарный компонент: медицинская поддержка, развитие культурных связей. Сотрудничество британских врачей с украинскими госпиталями станет неоценимым вкладом в спасение жизней. К примеру, специализированное лечение пациентов с ожогами или боевыми ранениями позволит поднять стандарты украинской медицины на новый уровень. Программы партнерства между школами будут способствовать продвижению украинской культуры и созданию тесных связей между странами.

В-пятых, новый Grain Verification Scheme: гарантия продовольственной безопасности. Украина как глобальный поставщик зерна получит инструмент для борьбы с воровством и незаконной перепродажей урожая с оккупированных территорий. Это укрепит позиции Украины на международном аграрном рынке, а также будет способствовать развенчиванию российской дезинформации.

Как это отразится на войне?

В целом 100-летнее партнерство формализует обязательство Великобритании поддерживать суверенитет Украины. Соглашение усиливает месседж о том, что Запад не намерен идти на компромисс с россией.

Усиление компонентов безопасности, в частности морской обороны, усложнит действия россии на море. Соглашение демонстрирует Кремлю, что время играет против него, ведь Украина строит долгосрочные стратегические союзы. Экономическая поддержка поможет Украине лучше выдерживать продолжительное давление войны.

Наряду с этим многие пункты Соглашения будут нуждаться в дальнейшей детализации. В частности, не уточнено, какие именно ресурсы или технологии Великобритания готова предоставить для усиления безопасности в Черном и Азовском морях. Это может оставить вопрос реализации по усмотрению будущих правительств. Нет конкретных временных рамок для внедрения программы TIGER или механизмов контроля эффективности использования ресурсов. Также хорошо было бы определить четкий объем финансирования. Следует учитывать, что обязательства Великобритании зависят от политического курса правительства. Соглашение рассчитано на 100 лет, но будущие правительства могут изменить свои приоритеты, особенно в условиях изменения глобального геополитического контекста или экономической ситуации. Расширение помощи Украине может зависеть от внутриполитических факторов, таких как общественная поддержка или экономические вызовы в Великобритании. Следует тоже подумать о создании совместного органа, который занимался бы мониторингом выполнения обязательств. Соглашение является важным шагом для усиления партнерства между Украиной и Великобританией, но его реальная эффективность будет зависеть от: конкретизации мер и обязательств; гарантий стабильности поддержки в долгосрочной перспективе; создание прозрачных механизмов контроля и мониторинга; баланс интересов обеих сторон.

В целом, подписание соглашения не является мгновенным решением всех проблем, но это мощный сигнал о стратегической перспективе Украины. Великобритания демонстрирует, что готова оставаться ключевым партнером Киева не только на поле боя, но и в восстановлении и развитии государства. В краткосрочной перспективе соглашение поможет Украине в противостоянии российской агрессии, а в долгосрочной – будет способствовать ее интеграции в западный мир. Таким образом этот визит – это не просто дипломатический жест, а подтверждение того, что союзники готовы строить будущее вместе с Украиной.