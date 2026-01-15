В Укрэнерго сообщили об отключении 16 января: все сутки и во всех регионах

фото: tsn.ua

В Украине 16 января продолжат действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – добавили в Укрэнерго.

Ранее сообщалось, что зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Потребители могут оставаться до 15-20 часов без электроснабжения.