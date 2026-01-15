17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
16:55  15 января
РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
UA | RU
UA | RU
15 января 2026, 19:34

В Укрэнерго сообщили об отключении 16 января: все сутки и во всех регионах

15 января 2026, 19:34
Читайте також українською мовою
фото: tsn.ua
Читайте також
українською мовою

В Украине 16 января продолжат действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – добавили в Укрэнерго.

Ранее сообщалось, что зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Потребители могут оставаться до 15-20 часов без электроснабжения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго отключения света энергетика экономика электричество
Украинцы могут получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения
15 января 2026, 13:49
В Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике
14 января 2026, 19:53
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
14 января 2026, 18:59
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Гендиректор НАБУ рассказал о встрече с Ермаком
15 января 2026, 20:42
НАБУ проводит обыски в доме известного бизнесмена
15 января 2026, 20:18
В Кривом Роге в многоэтажке нашли обгоревшее тело мужчины
15 января 2026, 20:15
Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге
15 января 2026, 19:52
В Киеве разоблачили хищения более чем на 3 миллиона на уличном освещении
15 января 2026, 19:35
Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили
15 января 2026, 18:45
Фиктивные справки и путешествия в багажнике: в Украине разоблачили 6 схем уклонения от мобилизации
15 января 2026, 18:35
Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне
15 января 2026, 18:34
В Украине разоблачили коррупционную схему в Укртрансбезопасности: организаторов задержали в разных городах
15 января 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »