Британія допомагає Україні: 20 млн фунтів на енергетику під час морозів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Велика Британія у п'ятницю, 16 січня, оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (26,7 млн доларів) на підтримку енергетичної інфраструктури України

Про це пише "Українська правда" із посиланням на сайт, передає RegioNews.

У заяві британського уряду зазначається, що у сильні морози сотні тисяч українців, включно з дітьми та школами, залишилися без опалення та електроенергії.

Нові кошти допоможуть забезпечити теплом та електроенергією мільйони сімей, лікарні та школи, а також підтримають відновлення та захист енергетичної інфраструктури.

Велика Британія підкреслює, що ця підтримка відбувається на тлі відзначення першої річниці 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною.

У рамках цього партнерства країна також розширює програму "побратимства шкіл", яка охопить 54 000 учнів з обох країн. Протягом наступних трьох років ще 300 шкіл братимуть участь у програмі "100 років партнерства", що сприятиме довгостроковій безпеці та розвитку обох держав.

Нагадаємо, у січні 2025 року Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство. RegioNews детально розбирав, що насправді дає ця угода Україні. Усі деталі – за посиланням.