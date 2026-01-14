"Прослушку" Тимошенко осуществлял депутат "Слуги народа", – источники

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники в парламенте.

Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили оглашение подозрения руководительницы депутатской фракции Верховной Рады и обнародовали материалы прослушивания. Речь идет о народной депутатке Юлии Тимошенко.

По данным следствия, после разоблачения фактов получения взяток народными депутатами в конце 2025 года, Тимошенко начала переговоры с отдельными парламентариями по поводу системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Как известно, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в партийном офисе и категорически отвергла все обвинения.

По словам Тимошенко, так называемые "неотложные следственные действия" продолжались всю ночь. Она утверждает, что более 30 вооруженных лиц без предъявления каких-либо процессуальных документов вошли в помещение и фактически заблокировали работу офиса. Тимошенко заявили, что категорически отвергает все обвинения.

Напомним, вечером 13 января антикоррупционные органы разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады по предложению взятки ряду народных депутатов за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

По данным СМИ, правоохранители проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по улице Туровской.

В июле 2025 года фракция "Батькивщина" почти в полном составе поддержала законопроект №12414, касающийся ликвидации независимости НАБУ и САП. 31 июля Тимошенко была среди немногих народных депутатов, не голосовавших за восстановление полномочий антикоррупционных органов.

