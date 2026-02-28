Украинские пограничники высокоточно уничтожают врага на Северо-Слобожанском направлении
Пограничники продолжают уничтожать оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В ходе боевого применения беспилотных авиационных комплексов бойцы подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда высокоточно поразили средства радиоэлектронной борьбы и разведки противника, антенны управления БПЛА и укрытие врага.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям пограничников противник еще раз остался без надежной связи.
Напомним, на днях украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту врага на севере Харьковской области.
В Генштабе назвали потери врага по состоянию на 28 февраля 2026 годаВсе новости »
28 февраля 2026, 08:22Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие
27 февраля 2026, 22:20Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится отдать Донбасс, – СМИ
28 февраля 2026, 16:20В Израиле заявили о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля 2026, 15:55Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, есть погибшая
28 февраля 2026, 15:25РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области
28 февраля 2026, 14:49В Днепре российский беспилотник упал возле дома мэра Филатова
28 февраля 2026, 13:35В Винницкой области задержали иностранца, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу
28 февраля 2026, 13:07В Дубае раздаются мощные взрывы, началась эвакуация
28 февраля 2026, 11:59В украинском МИД отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана
28 февраля 2026, 11:47Псевдомагазин автомобильных шин обманул жителя Тернополя на 14 000 гривен
28 февраля 2026, 11:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »