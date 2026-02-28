13:35  28 февраля
В Днепре российский беспилотник упал возле дома мэра Филатова
10:15  28 февраля
В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение
09:38  28 февраля
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
28 февраля 2026, 14:14

Украинские пограничники высокоточно уничтожают врага на Северо-Слобожанском направлении

28 февраля 2026, 14:14
фото: ГПСУ
Пограничники продолжают уничтожать оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе боевого применения беспилотных авиационных комплексов бойцы подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда высокоточно поразили средства радиоэлектронной борьбы и разведки противника, антенны управления БПЛА и укрытие врага.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям пограничников противник еще раз остался без надежной связи.

Напомним, на днях украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту врага на севере Харьковской области.

