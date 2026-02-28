Украинские пограничники высокоточно уничтожают врага на Северо-Слобожанском направлении

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе боевого применения беспилотных авиационных комплексов бойцы подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда высокоточно поразили средства радиоэлектронной борьбы и разведки противника, антенны управления БПЛА и укрытие врага.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям пограничников противник еще раз остался без надежной связи.

