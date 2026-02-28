В Днепре российский беспилотник упал возле дома мэра Филатова

иллюстративное фото: из открытых источников

Во время российской атаки в ночь на субботу, 28 февраля, сбитый дрон упал в десяти метрах от дома мэра Днепра Бориса Филатова

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в Telegram.

"Сбитый шахед упал в 10 метрах от моего частного дома. Не за 100, не за 500, не где-нибудь на горизонте. За 10. Ситуацию спасла обычная толстая подпорная стенка", – написал мэр.

Филатов отметил, что во время войны в прифронтовом Днепре дрон может упасть где угодно, поэтому о целенаправленном покушении на него, вероятно, речь не идет.

Напомним, 28 февраля армия РФ атаковала железнодорожную станцию в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал машинист электровоза.