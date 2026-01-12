Завтра Рада розгляне кадрові зміни в низці міністерств та відомств
У вівторок, 13 січня, Верховна Рада розгляне питання щодо звільнення та призначення керівників декількох відомств
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі, передає RegioNews.
За його словами, завтра буде просто "кадровий день"
Спочатку звільнення:
- Шмигаля із Міноборони;
- Федорова з Мінцифри (+перший віце);
- Малюка із СБУ.
Потім перерва на фракцію та Комітети і призначення:
- Федорова у Міноборони;
- Шмигаля у Міненерго (+перший віце);
- Маслова у Мінюст;
- Наталуху в Фонд Держмайна.
Як повідомлялось, у понеділок, 12 січня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не зміг звільнити Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України.
Сьогодні "Слуги народу" зберуться для обговорення кадрових питаньВсі новини »
12 січня 2026, 12:59У Раді готують радикальні обмеження для чоловіків старше 25 років
11 січня 2026, 08:42Шмигаль та Федоров написали заяви про відставку
09 січня 2026, 18:25
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Наступною поразкою Росії має стати Україна
12 січня 2026, 19:59Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
12 січня 2026, 19:33Нацбанк знову оновив курс долара
12 січня 2026, 19:15На Прикарпатті чиновниця управління освіти "заробила" на схемі з пальним
12 січня 2026, 18:55Повернення Залужного в українську політику під час війни могло б стати сильним жестом
12 січня 2026, 18:39На Рівненщині чоловік заради алкоголю та цигарок розбив вікно магазину молотком
12 січня 2026, 18:3513 січня по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії
12 січня 2026, 18:29На Львовівщині адвокатка вимагала хабар за документи про виховання маленької дитини
12 січня 2026, 17:15В Україні через перебої електропостачання "лягли" реєстри Мін’юсту
12 січня 2026, 16:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »