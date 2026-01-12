Завтра Рада розгляне кадрові зміни в низці міністерств та відомств

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 13 січня, Верховна Рада розгляне питання щодо звільнення та призначення керівників декількох відомств

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі, передає RegioNews.

За його словами, завтра буде просто "кадровий день"

Спочатку звільнення:

- Шмигаля із Міноборони;

- Федорова з Мінцифри (+перший віце);

- Малюка із СБУ.

Потім перерва на фракцію та Комітети і призначення:

- Федорова у Міноборони;

- Шмигаля у Міненерго (+перший віце);

- Маслова у Мінюст;

- Наталуху в Фонд Держмайна.

Як повідомлялось, у понеділок, 12 січня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не зміг звільнити Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України.