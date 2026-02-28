В украинском МИД отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана

фото: Reuters

Украина впервые прокомментировала военную операцию США и Израиля на территории Ирана. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Киев поддерживает иранский народ, а не режим Аятолы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Сибиги.

По его словам, позиция Украины по Ирану остается последовательной и базируется на нормах международного права.

Сибига напомнил, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в том числе мирных иранцев, подвергающихся репрессиям.

Напомним, 28 февраля Израиль нанес мощный удар по Ирану, после этого по всей стране было введено чрезвычайное положение. Впоследствии Иран нанес ответный удар и атаковал Израиль и американские военные базы в других странах.