10:28  28 февраля
Дворничка во Львове нашла гранату возле мусорника
10:15  28 февраля
В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение
09:38  28 февраля
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2026, 11:47

В украинском МИД отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана

28 февраля 2026, 11:47
Читайте також українською мовою
фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

Украина впервые прокомментировала военную операцию США и Израиля на территории Ирана. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Киев поддерживает иранский народ, а не режим Аятолы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Сибиги.

По его словам, позиция Украины по Ирану остается последовательной и базируется на нормах международного права.

Сибига напомнил, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в том числе мирных иранцев, подвергающихся репрессиям.

Напомним, 28 февраля Израиль нанес мощный удар по Ирану, после этого по всей стране было введено чрезвычайное положение. Впоследствии Иран нанес ответный удар и атаковал Израиль и американские военные базы в других странах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
МИД Сибига Андрей Иванович Украина Израиль Иран война
Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие
27 февраля 2026, 22:20
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
Экс-премьер Великобритании стал советником Зеленского
27 февраля 2026, 18:05
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Винницкой области задержали иностранца, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу
28 февраля 2026, 13:07
В Дубае раздаются мощные взрывы, началась эвакуация
28 февраля 2026, 11:59
Псевдомагазин автомобильных шин обманул жителя Тернополя на 14 000 гривен
28 февраля 2026, 11:15
Дворничка во Львове нашла гранату возле мусорника
28 февраля 2026, 10:28
В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение
28 февраля 2026, 10:15
Израиль нанес мощный удар по Ирану, по всей стране введено чрезвычайное положение
28 февраля 2026, 09:52
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
28 февраля 2026, 09:38
Депутат от "Слуги народа", которого пытались мобилизовать в Днепре, обвинил ТЦК в похищении людей
28 февраля 2026, 09:18
Такое впечатление, что двусторонние отношения Украина-США исчезли
28 февраля 2026, 08:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »