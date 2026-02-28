13:35  28 февраля
В Днепре российский беспилотник упал возле дома мэра Филатова
10:15  28 февраля
В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение
09:38  28 февраля
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
28 февраля 2026, 14:49

РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области

28 февраля 2026, 14:49
Читайте також українською мовою
фото: Олег Григоров / Сумская ОВА
В Сумской области российские беспилотники атаковали автомобиль Укрпочты в Николаевской сельской общине, в результате чего пострадали двое гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

"Утром враг атаковал автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской общине. Пострадали двое гражданских мужчин – водитель и местный житель", – говорится в сообщении.

По словам Григорова, предварительно работник почтового отделения в тяжелом состоянии.

В настоящее время раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в Сумской области обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня. Инцидент произошел в Сумской общине.

