РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области

фото: Олег Григоров / Сумская ОВА

В Сумской области российские беспилотники атаковали автомобиль Укрпочты в Николаевской сельской общине, в результате чего пострадали двое гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

"Утром враг атаковал автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской общине. Пострадали двое гражданских мужчин – водитель и местный житель", – говорится в сообщении.

По словам Григорова, предварительно работник почтового отделения в тяжелом состоянии.

В настоящее время раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в Сумской области обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня. Инцидент произошел в Сумской общине.