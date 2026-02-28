10:28  28 февраля
28 февраля 2026, 13:07

В Винницкой области задержали иностранца, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу

28 февраля 2026, 13:07
фото: ГПСУ
Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили канал незаконной переправки лиц через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатором схемы оказался 49-летний гражданин Молдовы, решивший "проложить маршрут" для трех украинцев на свою родину вне пунктов пропуска.

В Виннице он забрал "клиентов" и повез их в приграничье. Стоимость "услуг" по логистике и инструктажу составляла 12 000 долларов на криптогаманец.

Нарушителей задержали вблизи одного из населенных пунктов Могилев-Подольского района.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли автомобиль и мобильный телефон, которые использовались в преступной схеме.

Напомним, в начале февраля в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. Злоумышленник обещал за 6000 долларов организовать побег в Молдову.

