В Винницкой области задержали иностранца, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу
Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили канал незаконной переправки лиц через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Организатором схемы оказался 49-летний гражданин Молдовы, решивший "проложить маршрут" для трех украинцев на свою родину вне пунктов пропуска.
В Виннице он забрал "клиентов" и повез их в приграничье. Стоимость "услуг" по логистике и инструктажу составляла 12 000 долларов на криптогаманец.
Нарушителей задержали вблизи одного из населенных пунктов Могилев-Подольского района.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли автомобиль и мобильный телефон, которые использовались в преступной схеме.
Напомним, в начале февраля в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. Злоумышленник обещал за 6000 долларов организовать побег в Молдову.