В Винницкой области задержали иностранца, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатором схемы оказался 49-летний гражданин Молдовы, решивший "проложить маршрут" для трех украинцев на свою родину вне пунктов пропуска.

В Виннице он забрал "клиентов" и повез их в приграничье. Стоимость "услуг" по логистике и инструктажу составляла 12 000 долларов на криптогаманец.

Нарушителей задержали вблизи одного из населенных пунктов Могилев-Подольского района.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли автомобиль и мобильный телефон, которые использовались в преступной схеме.

Напомним, в начале февраля в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. Злоумышленник обещал за 6000 долларов организовать побег в Молдову.