10:28  28 февраля
Дворничка во Львове нашла гранату возле мусорника
10:15  28 февраля
В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение
09:38  28 февраля
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
28 февраля 2026, 11:59

В Дубае раздаются мощные взрывы, началась эвакуация

28 февраля 2026, 11:59
иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 28 февраля, на фоне ударов США и Израиля по Ирану в Дубае и Абу-Даби раздались взрывы, авиакомпании отменяют рейсы. Также известно, что в Дубае прогремели взрывы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное агентство Эмиратов WAM.

Позже стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Очевидцы сообщають о том, что началась эвакуация.

Как известно, 28 февраля Израиль нанес мощный удар по Ирану, после этого по всей стране было введено чрезвычайное положение. Впоследствии Иран нанес ответный удар и атаковал Израиль и военные базы США в других странах, из-за чего в зоне опасности оказались миллионы людей.

В украинском МИД отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана
28 февраля 2026, 11:47
Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие
27 февраля 2026, 22:20
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
В Винницкой области задержали иностранца, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу
28 февраля 2026, 13:07
В украинском МИД отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана
28 февраля 2026, 11:47
Псевдомагазин автомобильных шин обманул жителя Тернополя на 14 000 гривен
28 февраля 2026, 11:15
Дворничка во Львове нашла гранату возле мусорника
28 февраля 2026, 10:28
В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение
28 февраля 2026, 10:15
Израиль нанес мощный удар по Ирану, по всей стране введено чрезвычайное положение
28 февраля 2026, 09:52
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
28 февраля 2026, 09:38
Депутат от "Слуги народа", которого пытались мобилизовать в Днепре, обвинил ТЦК в похищении людей
28 февраля 2026, 09:18
Такое впечатление, что двусторонние отношения Украина-США исчезли
28 февраля 2026, 08:50
