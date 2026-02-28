В Дубае раздаются мощные взрывы, началась эвакуация

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 28 февраля, на фоне ударов США и Израиля по Ирану в Дубае и Абу-Даби раздались взрывы, авиакомпании отменяют рейсы. Также известно, что в Дубае прогремели взрывы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное агентство Эмиратов WAM.

Позже стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Очевидцы сообщають о том, что началась эвакуация.

Как известно, 28 февраля Израиль нанес мощный удар по Ирану, после этого по всей стране было введено чрезвычайное положение. Впоследствии Иран нанес ответный удар и атаковал Израиль и военные базы США в других странах, из-за чего в зоне опасности оказались миллионы людей.